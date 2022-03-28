Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Geç dönüşen ülkeler Türkiye için fırsat’

#Albert Saydam#TAYSAD#Mustafa Varank
‘Geç dönüşen ülkeler Türkiye için fırsat’

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 43. Olağan Genel Kurul toplantısını düzenlendi.

Haberin Devamı

Toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Elektrikleşmenin faz farkından dolayı, bunu yapamayacak coğrafyaların olacağını kabul etmeliyiz. Bir taraftan ülkemizde yeni teknolojilerde üretim yaparken, bir taraftan faz farkıyla elektrikleşmenin daha sonra olacağı ülkelerde gerçekleşecek konvansiyonel araçların üretim fırsatlarını kovalamalıyız. Bu koridoru iyi kullanmamız lazım. Bir aracın yüzde 80’ini üretme yetkinliğimiz var. 2030’da bunun yüzde 15’e düşme riski vardı fakat bu konuda anons edilen yatırımlar 2030’a olumlu bakmamızı temin ediyor” diye konuştu.

Saydam şöyle devam etti: “2021’de dünyada araç üretimi artarken, Avrupa’da araç üretimi azaldı. Avrupa, 2022’de bu açığı kapatacak ve dünyanın büyümesinden daha büyük bir büyüme gerçekleştirecek gibi görünüyor. Uluslararası kurumların bu raporlarına baktığımızda, gelecek dönem için olumsuz tahminler üzerine hazırlandığını görüyoruz. Bu tahminlerde; Türkiye’nin 13. sıradan 15. sıraya gerilemesi, üretimde aldığı payın düşmesi öngörülmekte. Bunu nasıl aşabiliriz? En büyük silahımız; güçlü iç pazar. İç pazarın hareketlendirilmesi, satışlarının artırılması ile gerilemenin önüne geçebiliriz. Gerileyen bir tempoda gidersek, bu bir duraklama dönemini işaret edecek.”

AR-GE VURGUSU

Haberin Devamı

Toplantıya online olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Arz yönlü küresel şokların süresi ve beraberinde getirebileceği hasarlara karşı dirençli olabilmek önem kazanıyor. Ar-Ge’ye, tasarıma ve vizyoner işlere odaklanmak önemli” mesajını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Albert Saydam#TAYSAD#Mustafa Varank

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker