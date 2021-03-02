Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile 8 (Sekiz ) yıllık olarak yapılacak.



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