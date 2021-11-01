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Gazprom'un doğal gaz ihracatı arttı

#Gazprom#Doğal Gaz#İhracat
Gazpromun doğal gaz ihracatı arttı

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-ekim döneminde yüzde 10 arttı:

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Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 158,8 milyar metreküpe yükseldi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin Rusya ve Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatında artış yaşandığı belirtildi.

Şirketin doğal gaz üretimi ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 artarak 422,6 milyar metreküpe çıktı.

Bu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı ise yüzde 10,4 artışla 158,8 milyar metreküp oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'ye ihracat yüzde 110,4, Almanya'ya yüzde 23,4, Sırbistan'a yüzde 101,7 ve Romanya'ya yüzde 272,2 arttı.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinde geçen yıla kıyasla 18,2 milyar metreküp, Ukrayna'daki tesislerde ise 10,1 milyar metreküp daha az doğal gaz bulunduğu kaydedildi.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

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#Gazprom#Doğal Gaz#İhracat

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