Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 44 azaldı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 159 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 44,4 azaldı ve 19 milyar dolar oldu. Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 17,9 artarak 145 dolara çıktı. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.