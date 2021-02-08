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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri düştü

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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri düştü
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Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 azalarak 199,2 milyar metreküp oldu.

Söz konusu dönemde şirketin gaz ihracat geliri yüzde 39,6 azaldı ve 25,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da Aralık 2020'de önceki aya göre yüzde 0,7 artışla 156,6 dolara çıktı. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.
Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

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