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Gazprom Başkanı'ndan Türkiye mesajı: Azerbaycan ve Avrupa'nın çıkarına

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#Gazprom#Viktor Zubkov#Doğal Gaz
Gazprom Başkanından Türkiye mesajı: Azerbaycan ve Avrupanın çıkarına
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 13:17

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Avrupa'nın da çıkarına olduğunu söyledi.

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Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan'ın Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz dağıtım merkezine yönelik yaklaşımı sorulan Zubkov, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin Rusya ve Türkiye'nin yanı sıra herkesin çıkarına olduğunu belirtti. Zubkov, "Bu Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Avrupa, tüm taraflar için faydalı. Tek yapılması gereken bunun faydalı olduğunu anlamak ve bu konu üzerinde ciddi şekilde çalışmak. Türkiye'nin böyle bir dağıtım merkezi kurulmasını kabul etmesi güzel" ifadelerini kullandı. Zubkov ayrıca Rusya ve Azerbaycan'ın doğal gaz alışverişi konusunda iş birliği yaptığının ve bu konuda müttefik olduğunun altını çizdi.

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#Gazprom#Viktor Zubkov#Doğal Gaz

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