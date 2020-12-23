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Ekonomi
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Gazprom 2021'de Avrupa'ya doğal gaz satışını artıracak

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Gazprom 2021'de Avrupa'ya doğal gaz satışını artıracak
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Gazprom Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov, gelecek yıl Avrupa'ya 183 milyar metreküp doğal gaz ihraç etmeyi planladıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Avrupa'ya 199 milyar metreküp doğal gaz ihraç eden Gazprom, bu yılı 170 milyar metreküp satışla tamamlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadıgov, gelecek yıl Avrupa pazarına gaz ihracatında ılımlı bir artış beklediklerini belirterek, "2021'de Avrupa'ya doğal gaz ihracatımızı 183 milyar metreküp olarak planladık." ifadesini kullandı.

Sadıgov, 2021 bütçesinde Avrupa'ya ortalama gaz tedarik fiyatının bin metreküp için 170 dolar olarak belirlendiğini de bildirdi.

Bu rakam, geçen yıl bütçesinde belirlenen fiyattan 44 dolar daha fazla.

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