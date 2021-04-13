Gaziantep’ten dünyaya Türk kumaşı

Dünyanın sayılı tekstil üreticilerinden olan Türkiye, kalite ve üretim standartlarını daha da yükseltecek yeni bir kalkınma hamlesine hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’yla ihraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliği arttırılacak, genç girişimcilere yeni kapılar açılacak. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhricatçıları Birliği (GATHİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı yarışmayı, dokumalarıyla ünlü Gaziantep’ten başlattı. Yarışmanın tanıtım toplantısına ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif de katıldı. Yarışmanın koçluğunu yapan Hanif, “Ben yıllarca bu sektörün içindeyim. Biz hep İtalyan, Fransız kumaşını görüp, onlardan daha iyi sonuçlar alacağımızı düşündük. Arkamızı dönüp de bizim kendi ülkemizde neler var diye bakmadığımı gördüm. Değerlerimizin farkına varmam biraz zaman aldı. Tasarım çok önemli ama tasarımcıyı heyecanlandıran en önemli malzeme kumaş. Türkiye tasarım konusunda ilerde. Ama artık tasarımlarımızı kendi ürettiğimiz kumaşlarla yapmalıyız” dedi.

KÜRESEL ISINMA

Tasarım yarışmasında küresel ısınma, doğa ve sürdürülebilirlik kavramına önem vereceklerini anlatan Hanif, “Sentetikten arınmış, doğal ipliğe öncelik vereceğiz. Yarışmanın bu işe gönül vermiş her yaştan insana açık. Yeni dokular, inovatif parçalarla Türkiye’yi tekstil konusunda çok daha farklı bir konuma taşımayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

PANDEMİ FIRSATI

2020’de kumaş ihracatının 816 milyon 235 bin dolar olduğunu belirten GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci de, “Gaziantep’in 2020 yılı kumaş ihracatı 653 milyon 924 bin dolar. Özgün ve yenilikçi tasarımlarla bu alandaki gücümüzü daha da arttıracağız. Pandemide ortaya çıkan fırsatları avantaja çevirebiliriz. Türkiye’nin bugün İtalyan tasarım ürünlerine kumaş tedarik ediyor. 2019 yılının aynı ayına kıyasla ihracat rakamlarında yüzde 30’luk artış görüldü. Pandemi sürecinde, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların sayısında ciddi artışlar oldu, birçok ülke için hem üretim hem lojistik anlamında ciddi fırsatlar ortaya çıktı. Yatırımcılar Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline inanarak, yatırımlarını sürdürdüler.”

TOPLAM ÖDÜL 175 BİN LİRA

Adayların sınırlandırılmadan, esinlendikleri bir tema doğrultusunda katılabilecekleri yarışmanın başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihine kadar dokusundasanatvar.org adresinden yapılabiliyor. Yarışma sonucunda birinciye 100 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 25 bin lira ödül verilecek. İlk üçe giren yarışmacılar uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurtdışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacak. Yarışmada ikinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste ise GATHİB’in belirleyip yarışma süreci içerisinde ilan edeceği bir Tasarım Akademisi’nden ‘Eğitim Programı Ödülü’ verilecek.

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