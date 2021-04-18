Gaziantep’ten akıllı şehircilik hamlesi

Belediye ile Gazianteplileri ortak bir dijital platformda buluşturarak aktif ve hızlı iletişimin yolunu açmayı planlayan proje, dijital basın toplantısı ile tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’nın katılımıyla kamuoyu ile paylaşılan “Benim Şehrim” sosyal ağ uygulamasıyla Gaziantepliler ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7 gün 24 saat anlık iletişim ve etkileşim içerisinde bulunabilecek.

Vatandaşın yerel yönetim çalışmalarında aktif olarak söz sahibi olması, belediye hizmetlerine istedikleri zaman dijital bir platform üzerinden hızlı ve kolay erişebilmesi mümkün kılınacak. Proje hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazianteplilerin şehirlerine karşı gelişmiş bir aidiyet hissine sahip olduğunu belirterek, “’Benim Şehrim’ sosyal ağ uygulamasının yerel yönetim olarak vatandaşları-mızla kurduğumuz içten ve şeffaf iletişimi daha da güçlendirmemiz için bize teknolojinin gelişmiş imkanlarını sunuyor” dedi. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Önümüzdeki dönemde şehirlerimizin giderek daha akıllı hale geldiğini göreceğiz. Tabii ki, yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşüm bu süreci daha da hızlandıracak. Hemen her segmentte vatandaşımız artık teknolojiden hayatlarını kolaylaştırmasını bekliyor” diye konuştu.

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