Gaziantep'te baklava ustaları durmadan çalışıyor

Gaziantep’te baklava imalatçıları, Ramazan ayı dolayısıyla gelen siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor. İftar yemeklerinin ardından tercih edilen baklava için özenle çalışan ve her aşamada hijyene dikkat eden ustalar, şehir dışından gelen siparişleri de kargo yoluyla isteyenlere ulaştırıyor.

Hamuru oklavayla adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Her aşaması büyük bir özenle hazırlanan baklavalar Türkiye’nin her yerine gönderiliyor. İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, özellikle vatandaşları merdiven altı yapılan baklavalara dikkat etmeleri konusunda uyararak, baklavanın fiyatının önemli olduğunu ve iyi bir baklavanın kilosunun 180 liranın altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.

“Taleplere yetişmek için vardiyalı çalışıyoruz”



Baklavaya yoğun talebin olduğunu söyleyen İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, “Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan ayının vazgeçilmezi baklavadır. Bizimde en yoğun ayımız Ramazan ayıdır. Türkiye’nin 81 ilinden ve yurtdışından baklava talebi var. Normal çalışma saatimizden vardıyalı çalışmaya geçtik” dedi.



“İYİ BİR BAKLAVA 180 İLA 220 TL ARASINDA OLMALIDIR”



İyi bir baklavanın fiyat aralığına değinen Bozkurt, “İyi bir baklava fiyatından kendisini belli eder. Damak yanılmaz baklavayı tattıklarında kalitesini anlarlar. Ürünün fiyatı önemlidir. Merdiven altı üretim yapan o kadar çok yer var ki, mısır şurubu bitkisel yağla baklava yapıyorlar. Onların hiçbiri Gaziantep baklavası değildir. Gaziantep baklavası boz içi fıstıkla mevsiminde elde edilmiş sadeyağla yapılır. Kaliteli bir baklava 180-220 TL arasında değişiyor. Vatandaşların 200 gramdan fazla baklava yemelerini tavsiye etmiyoruz. Vatandaş 4 dilim baklavadan fazlasını yemesin. Her şeyin fazlası zarardır” diye konuştu.