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Gaziantep’e iki yeni tünel

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#Gaziantep#Tünel#KGM
Gaziantep’e iki yeni tünel
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:00

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (GAOSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işbirliğinde hayata geçirilecek, Dülük Tüneli Projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda yapım protokolü imzalandı.

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Yıl sonunda projenimin tamamlanarak temelin atılması planlanıyor. Belediyeden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Dülükbaba Ormanları’nın altından geçerek doğal yaşama zarar vermeden 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek olan iki tünel Gaziantep’in trafiğine yeni bir boyut katacak. Kent merkezinden OSB’ye kesintisiz ulaşımın sağlanacağı proje kapsamında çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı da sağlanacak. Proje, bağlantı yollarıyla beraber 8 bin 600 metre uzunluğunda olacak; 5 yeni köprülü kavşak yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla beraber ulaşımda enerji ve zaman tasarrufu sağlanacak” denildi. Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, “Beyannamenin en önemli kısmı. Şu anda 250 bin kişinin çalıştığı OSB Dülük Tüneli proje alanı için 3’lü protokol yaptık. Bu aşamaya gelmesi ile tünelin yapım aşamasındaki kısmını hemen başlatacağız. Bütün şehir bunu bekliyor. Bu imzayla da bunu başlatmış olduk” diye konuştu.

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#Gaziantep#Tünel#KGM

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