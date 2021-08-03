Gaziantep’e 25 bin kişilik ‘yeni şehir’

LİMAK, Gaziantep Şehitkamil bölgesinde 1.5 milyon metrekarelik dev bir araziyi yatırıma açıyor. Alanda bulunan çimento fabrikasını Kilis’e taşıyan şirket, arazinin imar revizyon planını ve parselizasyonunu tamamladı. 68 parselin bulunduğu alanda hem Limak hem de farklı firmalar gayrimenkul projeleri geliştirecek. ‘Çimentepe’ adı verilen bölgede konuttan ticari alana, eğitim ve sağlık alanlarından kent ormanına kadar pek çok donatı planlanıyor. Limak’ın daveti ile gittiğimiz Gaziantep’te, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serhan Bacaksız ile bir araya gelerek yeni yatırımlarını konuştuk.



60 YILLIK FABRİKA



2006 yılından bu yana Limak tarafından işletilen 60 yıllık çimento fabrikasını Kilis’e taşımaya karar verdiklerini belirten Mehmet Serhan Bacaksız, “Gaziantep’in sosyal ve ticari hayatının merkezinde bu kadar büyük bir fabrika alanının olmaması gerektiği kanaatine vardık. Yeni çimento fabrikasının toplam yatırım tutarı ise 250 milyon doları buldu. Kilis fabrikasında yaklaşık bir yıl önce deneme üretimlerini tamamladık ve üretime geçtik” diye konuştu. Gaziantep’in bölgesel bir başkent konumunda olduğunu belirten Bacaksız, eski fabrika arazisini, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Bacaksız şöyle devam etti:



TALEP GELMEYE BAŞLADI



“Gaziantep, Ortadoğu ve Avrasya’ya açılan konumu ve güçlü bağlantı yollarıyla bölgenin önemli bir merkezi. Aynı zamanda kültür, turizm ve sosyal yaşamıyla da yatırım açısından önemli bir destinasyon. Yerli ve yabancı yatırımcı açısından önem taşıyan bu bölgeye örnek teşkil edecek bir planlama kazandırdığımız için mutluyuz. Limak olarak kentsel dönüşüme de özel bir örnek oluşturmayı hedeflediğimiz bu yeni planlamada biz de proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Kısa zamanda yerli ve yabancı yatırımcının büyük ilgisini beklediğimiz arazinin 3 yıl sonra bugünden çok farklı ve çok daha değerli bir bölge olacağına inanıyoruz.” Bölgede hem yerli hem de yabancıların yeni konut talebi olduğunu, piyasa beklentilerini ölçerek planlama yaptıklarını belirten Bacaksız, yerel firmalardan da proje geliştirme talepleri gelmeye başladığını ifade etti.

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