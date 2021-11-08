Gaziantep, yeşil finansman programında

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Glasgow’da sürerken Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Gaziantep’i Yeşil Şehir Programı’na dahil etti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de BM Habitat ve London School of Economics tarafından oluşturulan Şehircilik Girişimi Konseyi’nin kurucu üyesi seçildi. Şahin, Londra’da EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ile işbirliği anlaşmasını imzaladı.

KAPSAMLI YATIRIM PLANI

Buna göre Gaziantep, Banka’nın amiral gemisi kentsel sürdürülebilirlik programı EBRD Yeşil Şehirler’e katılacak ve kapsamlı bir yatırım planı geliştirecek. EBRD ilk adım olarak Gaziantep’te bir güneş enerjisi projesine yatırım yapmayı değerlendirecek ve şehrin güneş enerjisini elektrik şebekelerine entegre etmesine yardımcı olacak. Ayrıca programın bel kemiği Yeşil Şehir Eylem Planı çerçevesinde katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariği ve ulaşım dâhil olmak üzere iklime dayanıklı temel hizmetlerin nasıl sağlanacağını inceleyen yatırım planının yol haritası oluşturulacak. Planın gelişimini, İklim Yatırım Fonları’nın bir parçası olan Temiz Teknoloji Fonu finanse edecek.

HEDEF TÜM BELEDİYELERE YAYMAK



Fatma Şahin, Glasgow’da süren COP 26 ile aynı dönemde bir toplantı dolayısıyla Londra’da bulunduklarını belirterek, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ile bir araya geldiklerini söyledi. Şahin konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Bizim hedefimiz Belediyeler Birliği kapsamında ele aldığımız çevre projelerini Türkiye’nin dört bir yanına yaymak.”

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SÜRDÜREBİLİR ALTYAPI YATIRIMLARI

Nandita Parshad ise anlaşma ile ilgili şunları söyledi: “Gaziantep’i amiral gemisi Yeşil Şehirler programımıza katılmasını gönülden bekliyoruz. Birlikte çevresel zorlukları belirleyecek, önceliklendirecek ve sürdürülebilir altyapı yatırımları ve politika önlemleri ile ilişkilendireceğiz.” Direktör Parshad, en kısa zaman içinde Gaziantep’i ziyaret ederek muhtemel projeleri değerlendireceklerini de ifade etti.