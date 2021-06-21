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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 108 adet S plakanın 30 yıllık kiralama ihalesi yapılacak
Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 108 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden temin edebilecekler.
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