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Ekonomi
Haber Giriş: 10.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gazeteci Türkyılmaz vefat etti

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Gazeteci Türkyılmaz vefat etti

Anadolu Ajansı (AA) eski Ekonomi Haberleri Müdürü Metin Türkyılmaz, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Türkyılmaz, AA’dan 2 Ocak 2012’de emekli olmasının ardından, danışman olarak başladığı TZOB’da vekaleten Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini de yürüttü. Ajans Bizim’in kurucularından olan Türkyılmaz, Dünya gazetesinde ‘mevzuat’ konusunda yazılar kaleme alıyordu.

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