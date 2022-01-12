GAZBİR: Hanelerde doğal gaz kullanımı diğer yakıt türlerine göre daha çevreci ve ekonomik

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GAZBİR'den yapılan açıklamada:



Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yaşadığı ve ortalama 100 m2 net alana sahip bir konutta ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak doğal gaz kullanıldığı düşünüldüğünde, aynı enerjinin linyit kömür, ithal kömür ve LPG ile elde edilmesi durumunda oluşan yıllık yakıt maliyeti Ocak 2022 dönemi güncel piyasa birim fiyatları esas alınarak kıyaslanmıştır.



Buna göre;

- Türkiye’de bir hane ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak yılda ortalama 975 m3 doğal gaz tüketmektedir. Ocak 2022’de konut tüketiminde geçerli olan fiyatlarla yıllık ortalama maliyet 2.600 TL, aylık ortalama maliyeti ise 217 TL’ olmaktadır.

- Doğal gaza kıyasla benzer enerji eşdeğeri esas alınarak ısınma amaçlı olarak İthal Kömür, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak LPG Tüp kullanılması durumunda yıllık ortalama maliyet 9.964 TL, aylık ortalama maliyeti ise 830 TL’ye tekabül etmektedir.

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- Konutlarda İthal Kömür ve LPG Tüpü kullanımı yerine doğal gazın tercih edilmesi durumunda tüketicilere yıllık ortalama 7.364 TL’lik bir yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

- Konutlarda ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı olarak elektriğin kullanılması durumunda, doğal gazla kıyaslanmayacak seviyede yüksek maliyet söz konusu olmaktadır.

- Isınma, sıcak su ve pişirme amaçlı enerji giderinin aylık net asgari ücret içindeki payı, İthal Kömür ve LPG Tüp kullanılması durumunda asgari ücretin yaklaşık %20’sine denk gelmekte iken Doğal Gaz kullanılması durumunda bu oran %5,1 gibi bir seviyede kalmaktadır.

- Türkiye’deki konut doğal gaz tüketicilerine yansıyan doğal gaz fiyatları Avrupa’daki tüketicilere kıyasla yaklaşık 5 kat daha ucuz olduğu görülmektedir.

- Türkiye’de konutlarda konfor sıcaklığı beklentisinin Avrupa ülkelerine göre 2oC daha yüksek olması tüketici faturalarında artışa neden olabilmektedir. Isı kayıplarına karşı bina yalıtımı dahil gerekli ideal tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Tasarruf ve ısıl verimlilik için termostat uygulaması zorunlu hale getirilmelidir.