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Ekonomi
Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gaz tüketimine salgın etkisi

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Gaz tüketimine salgın etkisi
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Türkiye’nin doğalgaz tüketimi yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 24.3 milyar metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı olarak evde kalma sürelerinin uzamasıyla yüzde 2 artış gösterdi. Toplam gaz tüketiminin yüzde 43.9’unu konutlar oluşturdu. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin ocak-haziran dönemindeki doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 22.5 milyar metreküp oldu. İthalatın 12.2 milyar metreküpü boru hatlarıyla, kalan kısmı ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak gerçekleştirildi. Boru hatlarıyla en fazla doğalgaz ithalatı Azerbaycan’dan yapılırken, bu ülkeyi Rusya ve İran takip etti. Türkiye’nin toplam 10.3 milyar metreküplük LNG ithalatında ise Katar ve Cezayir ilk sırada yer aldı.

SANAYİDE DÜŞTÜ

Tüketimin yüzde 24.4’ünü sanayi, yüzde 18.1’ini elektrik santralleri ve kalan yüzde 13.6’sını diğer sektörler yaptı. Sanayinin gaz tüketimi geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 4.8 azalışla 5.9 milyar metreküp oldu. Bu düşüşte de mart-haziran döneminde salgın nedeniyle uygulanan tedbirler etkili oldu.

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