Gayrimenkule Mısırlı akını

Türk gayrimenkul pazarına ilgi pandemi döneminde de devam etti. Fiyat avantajı ve belli şartlarda verilen vatandaşlık hakkı yabancıların alım kararında etkili oldu. EVA Gayrimenkul Değerleme de yabancı yatırımcıların 2020 yılı 1. çeyrek dönem ile 2021 yılı aynı döneminde Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını analiz etti. Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı verilerine göre; 2020 yılı 1. çeyreği sonunda 2 milyon 147 bin 694 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2021 yılı aynı döneminde yüzde 1 azalarak 2 milyon 123 bin 438 metrekare oldu. Konut satışı özelinde 2021 1. çeyrek itibariyle Türkiye genelinde, toplam 9 bin 887 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 9.7’lik bir düşüş görüldü.

KONUTTA İRAN

2021 yılı 1. çeyrek itibariyle, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, ilk sırada Mısır yer alıyor. Mısır geçen yılın aynı döneminde en çok yatırım yapan 10 ülke sıralasında yer almıyordu. Bu kategoride bir önceki yılın birincisi Ürdün’ün yerini alan Mısır’ı Filistin, Almanya, Afganistan, Yemen, Rusya Federasyonu, Irak, İran, Kazakistan ve Çin takip etti. 2021 yılı 1. çeyrekte yabancılara yapılan toplam konut satış adedinde ise İran ilk sırayı aldı. İran’ı, Irak, Rusya, Afganistan, Almanya, Kazakistan, Yemen, Filistin, Çin ve Mısır takip etti. Öte yandan 2020 yılı 1. çeyreğinde toplam yabancı yatırım içinde yüzde 24 olan Körfez ülkeleri payının bu yıl yüzde 18’e düşmesi de dikkat çekti.

BURSA, ANTALYA VE İSTANBUL

TÜM gayrimenkul cinsinden en çok tercih edilen illerde toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2021 yılı 1. çeyrek itibariyle yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il Bursa olurken, Bursa ilini sırası ile Antalya, İstanbul, Konya, Sakarya, Mersin, Yalova, Muğla, Ankara, İzmir ve Samsun izledi.

İSTANBUL’DA % 48’LİK ARTIŞ

İstanbul’da yabancılara gayrimenkul satışlarında yüzde 48 artış yaşandı. 2020 yılı 1. çeyreğinde 49 bin 108 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2021 yılı aynı döneminde 72 bin 514 metrekare oldu. İstanbul genelindeki tüm gayrimenkul yatırımlarında ilk sırada İran yer alıyor.

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