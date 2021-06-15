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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 15.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gayrimenkulde dijital buluşma

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Gayrimenkulde dijital buluşma

Gayrimenkul sektörü, 23 Haziran’da MIPIM Stratejik partnerliği ile gerçekleşecek RE360’ta bir araya gelecek.

‘Normalleşme Sürecindeki Geçiş Dönemi’nin konuşulacağı RE360’ta, gayrimenkul sektörüne yön veren paydaşlar Türkiye’nin yeni nesil dijital etkinlik, sektörel içerik ve işbirliği platformu ‘Digital Network Alkaş’ çatısı altında dijital konferansta buluşacak.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in açılış konuşmasını gerçekleştireceği RE360’ta önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, dijital etkinlik için şu bilgileri verdi: “RE360’ta normalleşme sürecindeki gayrimenkul sektörünün geçiş dönemi ele alınırken, ‘pandemiden sonra sektörü neler bekleyecek’, ‘sektörde nasıl bir dijital dönüşüm olacak’ gibi konular ele alınacak.”

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