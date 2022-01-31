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Gayrimenkul kupasını Urla ofisi kaldırdı

#İzmir#Urla#Startkey Grand Gayrimenku
Gayrimenkul kupasını Urla ofisi kaldırdı

İzmir’in Urla ve Almanya’nın Köln şehirlerinde faaliyet gösteren Startkey Grand Gayrimenkul, gösterdiği performansla Startkey Türkiye’den 2021 yılı 4. çeyrek kupasını almaya hak kazandığını bildirdi.

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Startkey Grand Gayrimenkul ofisinde Broker/Owner olarak görev yapan Onur Uydu, konuyla ilgili açıklamasında, “Çetin geçen 2021 yılı içerisinde çok çalışarak ve çok emek vererek yaptığımız satış ve kiralama işlemleri sayesinde kupayı almanın haklı gururunu yaşıyoruz ve ofisimizin bu gururlu başarısı bütün herkese ithaf ediyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin olumlu geri dönüşlerini almanın kelimelerle anlatılamayacak derecede güzel olduğunu dile getiriyoruz. Yaptığımız her işlem ve her hizmetimiz sektörde bizi daha yukarıya taşıyor. Verdiğimiz hizmetlerimiz özellikle Urla ve Köln de fark yaratıyor ve bunun sonucu olarak da kupayı almış olmak bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Uydu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle ofis çalışması konusunda danışman iş ortaklarımızla yürüttüğümüz işlemlerimizi ince eleyip sık dokuyoruz kesinlikle şeffaf net profesyonel ve güven ortamında bütün işleri bitirmiş olmamız uzun veya kısa vadede fayda sağlayan müşterilerimizi memnun etmemiz işimizdeki başarımızın en büyük etkeni diyebilirim. Bizler her zaman müşterilerimize dürüst profesyonel net şeffaf ve güven ortamı içerisinde hizmetler verdik. Bunun başarısını her gün görüyor olmak bizi çok mutlu ediyor ve önümüzdeki dönemde kesinlikle bu çalışma sisteminiz içerisinde kalitemizi gün geçtikçe daha da çok artırarak sektörde birinci sırada yer almayı hedefliyoruz. Çünkü, ekip olarak biz başarıya doymuyoruz ve 2022 yılı için daha çok çalışacağımızın garantisini şimdiden bütün müşterilerimize ve herkese söylemek istiyoruz daha iyi çalışmalar bir hizmetler yaparak kupanın bizde kalması için her zaman çalışıyor olacağız.” 

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#İzmir#Urla#Startkey Grand Gayrimenku

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