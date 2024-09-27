Gastronomi ve sanatın buluşma noktası

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, eşsiz mutfak ve kültürel zenginliğiyle bu yıl dolu dolu geçti.

“Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi” temasıyla farklı bir boyut kazanan festivalde çeşitli paneller ve seminerlerde, gastronomi ve turizm dünyasının önde gelen isimleri sektörün geleceğini konuştu. İspanya, Almanya, İtalya, Yunanistan, KKTC ve Birleşik Krallık’tan gelen dünyaca ünlü şefler, atölye çalışmaları ve yaratıcı yemek gösterileriyle zenginlik kattı.

KATILIMCILARA TECRÜBE YAŞATTILAR

Bu kapsamda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Arda Türkmen, Özge Şahin, Asuman Kerkez, Türev Uludağ, Cüneyt Asan, Harun Reşit Dönmez, Sedef İybar, Rafet İnce, Eyüp Kemal Sevinç gibi ünlü Türk şefler de yine festivalde performanslarıyla katılımcılara güzel bir tecrübe yaşattı. Miller Prada, Ernesto Ventós, Luigi Taglienti, Luis Valls Rozalén, Paolo Griffa, Yoshizumi Nagaya, Alexandros Tsiotinis, Tanya Kilitkayalı gibi şefler, mutfak tekniklerini ve yaratıcı yaklaşımlarını sergiledi.

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LOCAL CHEF YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Gaziantep’in yerel ürünlerini modern yorumlarla hazırlayarak, festivalin gastronomi odaklı atmosferini güçlendirdi. En iyi şeflerinin mücadele ettiği Local Chef yarışmaları da büyük ilgi gördü. Türkiye’nin önde gelen otel şefleri ve gastronomi öğrencilerinin yeteneklerini sergilediği bu yarışmalarda, yetenekli isimler mutfak becerilerini izleyicilerle paylaştı.

SANATSAL DENEYİMLER SUNULDU

Gaziantep’in tarihi ve kültürel dokusuyla harmanlanan konserleri, sergileri ve tiyatro oyunlarıyla festivalin kültürel zenginliğini gözler önüne serdi. Festival boyunca 50 farklı noktada gerçekleştirilen 500 etkinlik, ziyaretçilere geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal deneyimler sundu.

KONSER GEÇİDİ

“Emircan İğrek”, “Simge”, “Bengü”, “Gökhan Türkmen”, “Murat Boz”, “Haluk Levent”, “Buray”, “Berkay”, “Dedublüman” gibi sevilen şarkıcıların Festival Park’ın verdiği konserlerin yanı sıra, Atatürk Kültür Sahnesi, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Kalbi Antep Şıh Meydan’ında yapılan konserlerle gazi şehirliler konserlere doydu.

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SERGİLERLE ZENGİNLEŞTİ

“Kelimeler ve Renkler Sergisi”, “Taştan Kağıda – Saraydan Sanata Tezhip Sergisi”, “Osmanlı Arşivinde Halep: Hatırladıkça Biz Oluruz”, “Besmele-i Şerif Hat Sergisi”, “Naci El-Ali’den Hanzala”, “Vincent Van Gogh ile Birlikte Zeytin Ağacının Gölgesinde”, “Evvel Zaman İçinde”, “Eskizden Piksele Dijital Sanat ‘Anatolion Edition’”, “Huzme ‘Büşra Yurtseven’”, “Kaçış Yok”, “Zeugma Antik Kenti Kazıları Dijital Fotoğraf Sergisi” sergileri şehrin bir çok noktasında festival boyunca yer aldı.

OPERA VE BALE GÖSTERİMLERİ

“Senfonik İncesaz”, “Bremen Mızıkacıları”, “La Traviata” ve “Muhteşem Gatsby” gibi opera ve bale gösterileri festivale renk katarken, “Yüzyıllık Destan”, “Karagöz Yüzsüz Deli Hırsız”, Yüzyıllık Destan” gibi birçok tiyatro gösterimi ile vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

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LEZZET DURAĞINA YOĞUN İLGİ

Workshoplar ve panellerin yanı sıra zengin kültürel birçok etkinliğin düzenlendiği festivalde katılımcılar lezzet durağında Gaziantep’e ait çeşitli yemeği ve tatlıyı tatma imkânı buldu. Büyük organizasyonda çocuklarda unutulmadı. Çocuklara özel yapılan cam yapım, ebru, bez çanta baskı gibi çeşitli atölyelerin yer aldığı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifli vakit geçirdiler.