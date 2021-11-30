Gastronomi turizmi için ‘tarihi’ atak

Haberin Devamı

UNESCO’nun kreatif şehirlerinden olan Hatay’da iki gün süren ‘Hatay Gastronomi Buluşmaları’ yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük ettiği buluşmaya yerel yemek üreticilerinden, akademisyenlere, Ebru Baybara Demir, Süreyya Üzmez gibi önemli şeflere ve gastronomi turizmi alanının önde gelen sivil toplum kuruluşlarına kadar çok sayıda uzman katılarak, panel ve mutfak şovları ile tecrübelerini aktardı. Etkinlik, web sayfası üzerinde yapılan canlı yayın ve simültane tercüme ile aralarında Hollanda, İtalya, Almanya, İsveç, Amerika, İngiltere’nin de olduğu çok sayıda ülkeden takip edildi. Şehirde, gelecek mayıs ayında düzenlenecek bir gastronomi festivali ile de tanıtımlar devam edecek.

600’ÜN ÜZERİNDE YEMEK KÜLTÜRÜ

Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Başkan Lütfü Savaş, gastronomi projesi ile ilgili şöyle konuştu: “Hatay farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir şehir. Bir çok din, mezhep, etnik unsurdan insan bir arada yaşıyor. Ayrıca Roma döneminden itibaren de en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi. İpekyolu, Hac yolu buradan geçiyor. İlk tarımın başladığı yerlerden. Mezopotamya’nın tam bağrında. Coğrafya, iklim tarıma çok uygun. Yüzyıllardır ticaret yapıldığı için ve bir çok farklı kültür de yaşadığı için müthiş bir yemek kültürü oluşmuş burada. Bunlar bize atalarımızdan miras kalmış. Biz de bu mirası geleceğe taşımak istiyoruz. Coğrafyamızdaki atalarımızdan kalan gastronomi kültürünü dünya ile paylaşmak istiyoruz. Bunu paylaşmak için de 2017’de UNESCO’nun kreatif şehirlerinden bir tanesi olduk. Dünyadaki gastronomi şehirlerinden bir tanesiyiz. Gastronomi turizmine yönelik mentaliteyi kaliteyi, hijyeni ve sunum tekniklerini dünyaya uygun hale getirip, Hatay’ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bunun da kalıcı olmasını istiyoruz.

Haberin Devamı

STARTINI VERDİK

Bu projemizde de gastronomi alanında uzmanları davet ettik. Bugünden itibaren bu yolda hızlı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Bugün gastronominin startını verdik. Bundan sonraki süreç içerisinde de bütün bu emeklerimizin kalıcı olması için gereken her şeyi yapacağız. Eğitimden tutun da gastronomi turizminin Hatay’da en üst seviyeye çıkartacak bütün prosedürleri yerine getirmek istiyoruz. Müthiş bir potansiyel var. Bugüne kadar tanıtımı eksik kalmış. Turizmde Hatay’da 500 bin rakamlarına çıkılmıştı ama şimdi 110 bine kadar indi. EXPO ile daha fazla olacaktır. Suriye’deki savaş bizi çok yordu. Türkiye’nin en zengin mutfağı burası.”

Haberin Devamı

GASTRONOMİ TURİSTİ YETERİNCE GELMİYOR



KATILIMCILARDAN Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe de Hürriyet’e “Hatay Türkiye için çok önemli. Burası Dünyada medeniyetlerin beşiği olduğu için Türk mutfağının çok doğru tanıtıldığı, Anadolu geleneklerinin çok iyi yansıtıldığı bir lokasyon. Buraya gastronomi turisti yeterince gelmiyor. Bunu arttırmak için TÜRSAB ile Turizm Bakanlığı’nın daha entegre çalışıp, turisti çekiyor olabilmesi lazım. Bizim yurtdışı tanıtımlarımızda, örneğin 14 Ocak’ta New York’ta, 18 Ocak’ta Los Angeles’ta Hatay mutfağının da tanıtılmasını öneriyorum” değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı