Gastronomi ile turizm köprüsü

GastroRize Günleri etkinlikleri kapsamında değerlendirmelerde bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize’nin, Karadeniz Bölgesi’nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri durumunda olduğunu söyledi. Kendine hayran bırakan doğası, yaylaları, kaleleri, kendine özgü mimarisi, evleri, şelaleleri, yemekleri ve elbette çayının yanı sıra kültürel çeşitliliği ve zengin mutfağı ile pek çok değeri barındıran Rize’nin tüm dünyadan insanların ilgisini çektiğini belirten Metin, “Rize’nin Türkiye’ye kattığı hem kültürel hem ekonomik değeri daha da ileri taşımak adına bu yıl ilk defa GastroRize Günleri’ni gerçekleştiriyoruz. Karadeniz’de ilk kez bu denli geniş çaplı bir Gastronomi etkinliğine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Rahmi Metin

‘DÜNYAYA TANITACAĞIZ’

Rize’nin zengin gastronomi kültürünü tüm dünyaya tanıtmak ve geleceğe taşımak amacıyla başlatılan Gastronomi Günleri’ni gelecek yıllarda daha da büyüterek bir festival haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Metin, “Şehrimizin kültürel, tarihi ve turistik zenginliğini tüm dünyaya tanıtacağımız projemizde Karadeniz ülkelerinden Rize’ye bir turizm köprüsü oluşturmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor, kısa sürede büyük başarılar elde edeceğimiz konusunda kendimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

TADIM VE ÇAY HASADI

Etkinlikler kapsamında çeşitli aktivitelerin yapılacağını anlatan Metin, “Organizasyonumuzda, bizlere; çok kıymetli şeflerimiz, kıymetli yatırımcılarımız ve işletmecilerimiz eşlik edecek. Panellerimizde, gastronomi kültürümüz hakkında eşsiz bilgiler aktaran konuşmacılarımız ve gazeteci dostlarımız bizlerle olacak. Aynı zamanda etkinlik kapsamında; tarihi gezilerimiz, geleneksel Rize lezzetlerine yönelik tadımlarımız ve çay hasadımız olacak. Bunların yanı sıra Ayder balı tadımı ve yayla turu gibi deneyimlerle unutulmaz bir dizi etkinliğe imza atmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSELTECEK

Rize’nin yemek kültürünün zenginliğine dikkat çeken Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Oldukça zengin olan yerel damak kültürümüzün gerek tadıyla gerekse sunumuyla dünya gastronomisi açısından büyük öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Biliyoruz ki; bundan sonraki süreçte hepinizin desteği ile şehrimizi tüm dünyadan daha fazla insanla buluşturacağız, turistik ve ekonomik değerini daha üst seviyelere taşıyacağız. GastroRize Günleri’nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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