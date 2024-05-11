Gastronomi ekonomisi bu ay masaya yatırılacak

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Gastronominin ekonomisinin masaya yatırıldığı zirveye sektörün yerli ve yabancı isimleri katılım gösterecek. Türkiye’nin ve dünyanın alanlarında önemli ve yetkin isimleri, 23 Mayıs’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek, gastronominin ekonomiyle buluşmasına ilişkin konferans, gösterim ve etkinliklerle farklı bakış açılarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Zirve odağında yemeğin sadece beslenmek değil yaşamın her alanındaki etkisine vurgu yapmak var. Bu kapsamda TÜRYİD, yemeğin felsefe, deneysel psikoloji, müzik, sinema ve çağdaş sanatla olan bağlantısına dokunan önemli bir etkinliğe hazırlanıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Zirvenin gastronomi ve ekonomi politiğine ilişkin yapılacak oturumlarında, Mutfak Turizmi Kurucusu & World Food Travel Association Kurucu & CEO’su Erik Wolf “Türkiye Gastronomi Turizminde Küresel Fırsatları Nasıl Katlar?” başlığındaki sunumuyla, Luis Miguel’in “Eat Spain Up!” sunumunda İspanya yemek kültürü ve dünyadaki yeri, Akdeniz Koruma Derneği Kurucusu Zafer Kızılkaya “Mavi Ekonomi” sunumunda deniz ve okyanusları odağına alan “Mavi Ekonomi” kavramının, sürdürülebilir kalkınma için geleceğe sunduğu imkanları, Ayşin Işık Gence ve End. Müh (MBA) Yeni Çiftçi Platformu Kurucu Başkanı Emrah İnce “Toprak Ana’nın Emri! Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Kalkınma”yı, Yaprak Yapsan moderatörlüğünde düzenlenecek kapsamlı Hatay panelinde ise deprem sonrası Hatay için yapılan çalışmalara katılan gönüllüler, kentin kültür, mimari, yeniden dönüşümü, ekolojik tarımı ele alacaklar.

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Etkinlikte ayrıca Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. İlber Ortaylı da “Tanzimattan Günümüze Yemek Kültürümüz” başlıklı bir konuşma yapacak.