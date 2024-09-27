Gastroantep Festivali panellerle taçlandı

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Bu kapsamda ilk olarak “Gaziantep’te Gastronomi Sektörüne Yapılacak Yatırımlar, Girişimcilik Fırsatları ve Yeni Ekonomik Modeller” başlıklı paneli yapıldı. Panelin moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan üstlenirken, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz ise panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Gaziantep’te gastronomi sektörüne yapılacak yatırımların şehir ekonomisine katkıları, girişimcilik fırsatları ve yeni ekonomik modeller masaya yatırıldı. Katılımcılar, gastronomi sektörünün bölge için stratejik önemine vurgu yaparak, sektöre yönelik yatırımların hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük getiriler sağlayacağını belirtti. Panelde ayrıca, Gaziantep’in dünya mutfağındaki yeri ve bu alandaki girişimcilik fırsatları tartışılırken, panelistler yeni ekonomik modellerin gastronomi sektörüyle nasıl entegre edileceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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HÜRRİYET’İN GÖZÜNDEN ANTEP GASTRONOMİSİ

Yine, ‘Hürriyet’in Gözünden Gaziantep Turizm&Gastronomisine Bakış’ panelinde ise moderatör Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar olurken, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Ebru Karatosun, Gastronomi Yazarı Aziz Tekin Devrimci ile Kelebek Kültür Sanat Yazarı Sayım Çınar konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Gaziantep’in turizm açısından önemi, gastronomi açısından dünyadaki konumu ve bütün bunların tanıtımı açısından atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.