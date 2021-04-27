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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Garipoğlu'nun şirketine operasyon! 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası

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Garipoğlu'nun şirketine operasyon! 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait olan finans şirketine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri tespit edildi. 6 kişi dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maslak’ta iş adamı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’na ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı.

İş adamı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu’na ait GKFX Financial Services Limited Şirketi’nin Maslak’ta bulunan ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yapan şüphelilerin, şirket müşterilerinin paralarını zimmetine geçirdikleri iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen ve araştırma yapan polis ekipleri, M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E. gözaltına aldı.

Garipoğlunun şirketine operasyon 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası

Şüphelilerin, şirket müşterilerinin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına girmediği, aynı şekilde muhasebe işlerini yapmadığı ve kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. Şüpheliler V.S. ve C.Ö.’nün müşteki şirketlere bilişim ve teknik destek verirken diğer şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi. V.S., ve C.Ö.’nün, şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri tespit edildi. İkili şüphelinin muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları pozisyon ile kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşılamadığı öğrenildi. Zararın 29 milyon dolar civarında olduğu kaydedilirken gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Garipoğlunun şirketine operasyon 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası

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