Garanti Koza’da iflas şoku

İstanbul Esenler’de bulunan 44 katlı Tekstilkent Koza Plaza gibi onlarca projede imzası bulunan Garanti Koza İnşaat AŞ iflas etti. Ticaret sicil kaydı 1953 yılına ait olan şirketin sermayesi 100 milyon lira seviyesindeydi. İstanbul Esenyurt’taki 5 bin konutluk dev proje sonrası mali dengesi bozulan şirket bir daha toparlamadı.

70 YILI BULAN GEÇMİŞ

Alacaklılardan biri Garanti Koza’nın iflası istemi ile geçen yıl dava açtı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava geçen 30 Mart günü karara bağlandı. Mahkeme, 70 yıla yakın bir geçmişi bulanan şirket için iflas kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket için tasfiye süreci başladı. Şirketin tasfiye süreci Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü’nce yürütülecek.

DEV PROJELER ÜSTLENDİ

Bugüne dek onlarca büyük projeye imza atan şirket bir süredir Esenyurt’ta bulunan yaklaşık 5 bin konutluk projesi sonrası mali sıkıntı yaşamaya başladı. Anılan projenin ilk iki etabını tamamlayan şirket, diğer etapları tamamlayamadı. Anılan projeden daire veya iş yeri alan binlerce kişi ise bir süredir Garanti Koza’ya yönelik bir dizi dava açmıştı. Anılan kişiler arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak gibi ülkelerden yüzlerce yabancı alıcı da bulunuyordu. Şirket, Bulgaristan’da da 240 milyon Euro’luk bir proje başlatmış ancak tamamlayamamıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Şirketin iflası ile birlikte, dosya Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü’ne geçti. Müdürlük, bu aşamadan sonra şirketin tasfiyesi ile ilgili süreci yönetecek. İlk olarak, iflas masası oluşturulacak. Anılan masa, alacaklılardan oluşacak. Daha sonra alacaklılar toplantısı yapılıyor. Avukat Hikmet Güngör, çok sayıda yabancı alıcının mağdur olduğunu hatırlatarak “Alacaklıların, alacaklı olduğuna dair iflas masasına kendilerini kaydettirmeleri gerekir. İflas masası şirketin mal varlıklarını satarak ödeme süreci için çalışma yapacak. İlk olarak ipotekli alacaklar ödenecek. Daha sonra kamunun alacakları ödenecek. Son aşamada ise diğer alacaklılar için bir para veya varlık kalırsa onlara ödeme yapılır” diye konuştu.

TEDBİR TALEPLİ DAVA AÇIN

Garanti Koza’dan alacaklı konumdaki çok sayıda yabancı alıcının davaların takip eden Av. Necip Şenel ise “Garanti Koza’nın iflas etmesi davaların seyrini etkilemez. Öncelikle iflasın kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmeden sonra ise iflas idaresine dava yöneltilerek sonuç elde edilebilir. Ancak herhangi bir takyidat alacaklısının taşınmazı satmasını engellemek için derhal tedbir istemli dava açılmalı ve süreç durdurulmalıdır” uyarısında bulundu.

BİR DAVA DA YEŞİL GYO’YA AÇILDI

Öte yandan ‘iflas’ istemli bir davanın da Yeşil GYO AŞ’ye karşı açıldığı anlaşıldı. Yeşil GYO’nun Esenyurt’taki projesinden ev alan 5 kişi, aradan yıllar geçmesine rağmen ne tapularını ne paralarını alabildi. Anılan 5 kişi adına ilk olarak şirkete karşı icra takibi yapıldı. İcra takibine yapılan itiraz sonrası, alacaklı oldukları öne sürülen 5 kişi adına bu kez iflas talepli dava açıldı. Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, alacak tutarı ise 3.9 milyon lira olarak kayda geçti.

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