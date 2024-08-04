Garanti BBVA’nın CEO’su Mahmut Akten oldu

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Bankacılık ve finans alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Mahmut Akten, aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak.

GLOBAL PİYASALARDAN SORUMLUYDU

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans diploması ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans diplomasına sahip olan Akten, 1999’da global inşaat malzemeleri şirketi Holcim’de kariyerine başladı. 2006’da McKinsey&Co.’ya katıldı, Boston ve İstanbul ofislerinde görev yaptı. Akten, 2012’de Garanti BBVA’ya girdi. 2022’ye kadar Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Akten, buradan sonra Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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BAŞTUĞ BAŞARIYLA YÖNETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan BBVA Grup CEO’su Onur Genç, görevini Mahmut Akten’e devreden Recep Baştuğ’un, Garanti BBVA’yı önemli makroekonomik ve rekabetçi zorluklar yaşanan bir dönemde başarıyla yönettiğini söyledi. Genç, “Değerli katkıları ve sergilediği olağanüstü performansı için kendisine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mahmut Akten’in liderliğinde de Garanti BBVA’nın ülkenin en kârlı ve saygın bankalarından biri olarak büyüyeceğine inancımız tam. Kendisine bu vesileyle yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.