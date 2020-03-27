Garanti BBVA'dan sağlık çalışanlarına destek

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, bankanın koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışanları ve müşterileri için uyguladığı önlemlerin yanında, ülke çapında verilen amansız mücadeleye de destek olmak amacıyla çok önemli bir adım attığı belirtildi.



Bu fonla hastalığın tedavi sürecinde kritik öneme sahip teknik teçhizatla, özellikle doktorlar ve sağlık çalışanlarının çok fazla miktarda ihtiyaç duyduğu maske, siperlik, eldiven, koruyucu tulum, bone, su geçirmez önlük ve ayaklık gibi malzemelerin acil şekilde karşılanması hedefleniyor.



"EKİP RUHUYLA HAREKET ETMEMİZ, BİRBİRİMİZE OMUZ VERMEMİZ GEREKİYOR"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğini, çalışanlarının ve toplumun sağlığı açısından aldıkları önlemlerin yanında ekonomik anlamda açıkladıkları desteklerle bu sürece ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.



Baştuğ, şunları kaydetti:



“Ancak çok daha önemlisi, son derece tehlikeli bu salgına karşı ülkece verdiğimiz savaşa dayanışma içinde destek olabilmek. Vaka sayısının arttığı bu dönemde devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuşken, hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarının çok hızlı büyüyen ihtiyaçları karşısında bizim de destek vermemiz, elimizi taşın altına koymamız son derece önemli. Bizlerin vatandaş ve özel sektör olarak, tek bir ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor.



Bu amaçla, bu savaşta en ön cephede yer alan hastanelerimizin, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın görevlerini herhangi bir eksiklik hissetmeden rahatlıkla icra etmelerini sağlaması için bir adım attık ve ihtiyaç duydukları malzemelerin tedarikine destek olmak istedik. Bize göre bu adımımız şu an için denizde bir kum tanesi ancak inanıyoruz ki bunun devamı gelecek ve diğer kurumlarımız da aynı dayanışma ruhuyla hareket edecek. En büyük temennimiz, elbirliğiyle bu zor dönemi en az kayıpla ve en kısa sürede atlatarak, ülkece çok daha güzel yarınlara birlikte yürümek.”