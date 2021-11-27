‘Garaj’dan yerli scooter çıkardı

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Türkiye’de elektrikli ticari araç üretimi gerçekleştiren ve bu alanda yatırımlar yapan Ford Otosan, ‘Rakun’ çatısı altında elektrikli mobilite ürünleri üretmeye başladı. Ayrı bir girişim olarak doğan Rakun’un ilk ürünleri yüzde 100 elektrikli scooter’lar, Rakun Pro2 ve Rakun Pro3 oldu. 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip Rakun’lar, 45 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 4.5 saatte şarj oluyor. 2022’de hem işletmeler hem de bireysel kullanıcılar için satışa çıkacak olan yerli scooter’ların öncelikle paket servis, kargo taşımacılığı ve benzeri ticaret alanlarında kullanılması hedefleniyor.

TÜRKLER GELİŞTİRDİ

Düzenlenen basın toplantısında projenin detaylarını anlatan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Rakun, 4-5 kişilik bir ekibin garaj mantığıyla başlattığı bir proje olarak doğdu. Çevik, çabuk ve çevrevi bir mobilite çözümü ihtiyacına verilen bir yanıt oldu. Biz ise pil paketinden, motoruna bir çok parçayı yerli olarak nasıl kendimiz yapabiliriz ve tedarik edebiliriz noktasına odaklandık. Elektrikli araçlar alanındaki deneyimlerimizi kullandık, elektrik motorunu Arçelik’ten aldık, batarya paketi ve yazılımla ilgili yerli tedarikçilerle çeşitli iş birlikleri yaptık. Sonuç olarak, Türk mühendislerince geliştirilen yerli elektrikli scooter’ı hem ticaretle uğraşanlar hem de tüketicilere sunuyoruz” diye konuştu. Yenigün, üretilen elektrikli scooter’ların yüzde 60 yerlilik oranına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

B SINIFI EHLİYETLE KULLANILABİLİYOR

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PROJE kapsamında Rakun Mobilite isimli şirket de kuruldu. Rakun Mobilite Genel Müdürü Müdürü Eren Atlı, ilk siparişleri almaya başladıklarını belirtti ve şöyle konuştu: “Rakun’lar B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. 155 kg ila 179 kg arasında yük taşıyabiliyor. İlk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız.”