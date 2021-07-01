MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGAP İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor
GeriEkonomi GAP İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.07.2021 - 08:22 | Son Güncelleme:

GAP İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GAP İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor

ABD'li giyim perakendecisi GAP, İngiltere'deki mağazalarını kapatma kararı aldı.

ABD merkezli dev giyim şirketi GAP, İngiltere'de mağazacılık faaliyetlerine son veriyor. GAP, İngiltere'de sadece online olarak hizmet vermeye devam edecek.

81 MAĞAZAYA KİLİT VURULACAK

GAP yaptığı açıklamada Birleşik Krallık ve İrlanda'da bulunan 81 mağazasının tamamının kapanma süreçlerinin Ağustos ve Eylül ayında tamamlanacağını duyurdu. İki pazarda da sadece online satış yapma kararı aldı.

 

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi