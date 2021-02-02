Gamestop'ta açık pozisyonlar azaldı, düşüş hızlandı

Online iletişim platformu Reddit'te bir araya gelen kullanıcıların yoğun olarak işlem yaptıkları Gamestop hisselerinde açığa satış pozisyonları önemli oranda azaldı.



IHS Markit verilerine göre, Ocak ayında hissede dolaşımdaki payların yüzde 114'ü oranına yükselen açığa satış pozisyonları yüzde 39 düzeylerine indi.



Açığa satış pozisyonlarını görerek hisse uzun pozisyon alan bireysel yatırımcı grupları fonların kayda değer zarar yazmalarına neden olmuşlardı.



Ocak ayında yüzde 1600 değer kazanan GameStop hisseleri dün günü yüzde 30,77 düşüşle tamamlamıştı.