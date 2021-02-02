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Ekonomi
Haber Giriş: 02.02.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Gamestop'ta açık pozisyonlar azaldı, düşüş hızlandı

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Gamestop'ta açık pozisyonlar azaldı, düşüş hızlandı
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Sosyal medya platformu Reddit'teki örgütlenme ile birden bire değerlenen batmak üzere olan Gamestop hissesinde açık pozisyonlar kapanmaya başladı.

Online iletişim platformu Reddit'te bir araya gelen kullanıcıların  yoğun olarak işlem yaptıkları Gamestop hisselerinde açığa satış pozisyonları önemli oranda azaldı.

IHS Markit verilerine göre, Ocak ayında hissede dolaşımdaki payların yüzde 114'ü oranına yükselen açığa satış pozisyonları yüzde 39 düzeylerine indi.

Açığa satış pozisyonlarını görerek hisse uzun pozisyon alan bireysel  yatırımcı grupları fonların kayda değer zarar yazmalarına neden  olmuşlardı.

Ocak ayında yüzde 1600 değer kazanan GameStop hisseleri dün günü yüzde 30,77 düşüşle tamamlamıştı.

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