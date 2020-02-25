Galatasaray hisselerinde derbi coşkusu

Cuma günü, 3.00 liradan kapanış yapan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları’ın hisse fiyatı, haftanın ilk işlem gününü yüzde 20 artışla 3.60 seviyesinden kapattı. Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da alan Galatasaray, dünkü karşılamada rakibini 3-1 yenerek puanını 45’e çıkardı ve bir maç eksiği ile ligin zirvesinde bulunan Trabzonspor ile puanını eşitleyerek ikinci sıraya yükseldi. Analistler, Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerin güne güçlü alımlarla başladığını bildirdi. Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı. Öte yandan, Fenerbahçe Futbol AŞ hisse fiyatı, Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından haftanın ilk işlem gününü yüzde 11.06 değer kaybıyla 14.32’den kapattı.