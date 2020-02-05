Galataport gün sayıyor

İstanbul ve turizm sektörünün uzun yıllardır açılmasını beklediği Galataport’ta son dönemece girildi. 5 Nisan’da ilk geminin yanaşacağı cruise limanında inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 200 kişinin çalıştığı inşaat alanına Hürriyet olarak girip çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Galataport İstanbul Proje Geliştirme Pazarlama ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak ve Galataport İstanbul Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Pusat ile birlikte hem şantiye alanını gezdik hem de son gelişmeleri öğrendik. 2013’te ihalesi yapılan ve 2014’te yer tesliminin gerçekleştiği alanın ilk beton dökme işlemi ise 2018 nisan ayında yapıldı.



Galataport yönetimi, 1.2 kilometrelik sahil şeridine sahip proje alanında tüm çalışmaların planlandığı şeklinde devam ettiğini, herhangi bir aksama yaşanmadan ilk geminin yanaşacağı 5 Nisan tarihine kadar taahhüt edilenlerin tamamının gerçekleşeceğini söyledi. Projede yerin üstünde yapılan çalışmalar dışında, yer altında yapılanlar da dikkat çekiyor. Yönetim bunu “Yeraltında bir havalimanı inşa ettik” diye tanımlıyor.









1 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ



Projenin tamamı bittiğinde yıllık ziyaretçi sayısının 25 milyon kişi olması bekleniyor. Bunun 7 milyonunun yabancı turist, 1.5 milyonunun ise cruise turisti olacağı tahmin ediliyor. Sadece bir limanı barındırmayan proje içinde yeme-içme alanları, ofisler ve perakende noktaları da yer alıyor. Müzelerin ve meydanların da olduğu proje tamamlandığında yılda 1 milyar dolarlık ekonomi yaratacağı ifade ediliyor. 2 bin 300 araçlık bir otoparkın da yer alacağı Galataport inşaatı, Doğuş ve Bilgili gruplarının ortaklığı ile devam ederken, şirkette Doğuş Grubu’nun payı yüzde 81, Bilgili Grubu’nun payı ise yüzde 19. İhale bedeli dahil projenin maliyeti ise 1.7 milyar dolara ulaştı. İşte uzun yıllardır tartışılan, yapımı merak konusu olan, içinde neler barındıracağı merak edilen Galataport ile ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE'YE İLK KEZ GELECEK MARKALAR OLABİLİR

İstanbul Proje Geliştirme Pazarlama ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İREM YÜCEL KAYMAK:

* Sadece cruise limanı değil burası bir yaşam alanı yaratıyoruz.



* 52 bin metrekare perakende, 43 bin metrekare ofis alanı var.



* Alan, Paket Postanesi ve Salı Pazarı tarafı olarak ikiye ayrılıyor.



* Paket Postanesi’nde 70 mağazada geleneksel ve modern alışveriş bir arada olacak.



* Alandaki mağazalar için yüzde 70 yerleşimler tamamlandı, yüzde 30’u ile de anlaşmalar yapıldı.



* Yüzde 35’lik kısım yeme-içmeye ayrıldı



* Ticari kısımların büyük çoğunluğu da 2020 içinde açılacak.

TAYFA 70 EURO, CRUISE TURİSTİ 40 EURO HARCIYOR

Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı FİGEN AYAN:

* 2020 ve 2021 için yapılan rezervasyonların yüzde 50’si Galataport’u ana liman olarak kullanacak.



* Turistler böylece İstanbul’da daha fazla kalıp, daha fazla harcama yapabilecek.



* Bir gemi tayfası ortalama 70 Euro, cruise yolcusu 400 Euro harcıyor.



* Türkiye’de turist başı ortalama gecelik harcama ise 68 dolar civarında.

FİGEN AYHAN: 2021’DE 180 GEMİ İLE 350 BİN TURİST GELECEK

* 2020 için şu anda 61 gemi geliyor. 2021’de bu sayı 180’e çıkacak. 350 bin turist ağırlanacak.



* Kış aylarında İstanbul’a hiç gemi gelmezdi. Biz ise kış ayları için gemilere tüm konularda yüzde 60 indirim yaptık.



* Böylece gemilerin kışın da İstanbul’a gelmesini sağlıyoruz.



* Dünya sularında 350 cruise gemisi var. 100’ün üzerinde gemi de inşa halinde.



* Gemilerin boyutları giderek büyüyor. En büyüklerini ağırlayacak kapasitedeyiz.

LİMANA GELEN YOLCULAR YER ALTINA ALINIYOR

Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas:

* 200 yıldır cruise yolcuları dışında kimsenin giremediği 1.2 kilometrelik sahil halka açıldı.

* Dünyada ilk kez yer altına cruise terminali yaptık.

* Geçici gümrük alanı oluşturduk. Bunu da bir kapak sistemi ile hayata geçirdik.

* Açılan rampa ile gemiden inen yolcular alt kattaki terminal binasına giriş yapıyor.

* Burada 10 metrelik bir bant halkın kullanımına kapanmış oluyor.

* Geri kalan kısım istenilen şekilde halkın kullanımında oluyor.

YER ALTINDA NASIL BİR YOL İZLENECEK

* Rampa ile yer altına giren yolcu eksi birinci kattaki pasaport veya kontrol noktasına ulaşıyor.



* Sonra alt kattaki valiz alma noktasına ulaşıyor. Oradan taksi ya da otobüslere gidebiliyor.



* Ya da bir kat daha aşağı inip şehir tarafından çıkış yapabiliyor.



* Projede toplam 16 metre aşağı inildi.



* Yer altında bir havalimanı inşa ettik.



* Bavullar, kumanya alanları, forkliftler yer altında olacak.

ZEMİN ALTINA 1.2 METRE KALINLIĞINDA 35 METRELİK DUVARLAR ÖRÜLDÜ

Galataport İstanbul Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ALİ PUSAT:

* Deniz kenarında değil aslında denizin içinde gibiyiz.



* Eski rıhtım kazıklar üzerindeydi. Biz ise terminal binasını zemin altına da değil denizin altına aldık.



* Tüm proje sınırlarını 1.2 metre kalınlığında 35 metre yükseklikte betonarme duvarla çevirdik.



* Bunu da 120 bin metrekarelik bir alan için yaptık.

ERDEM TAVAS: TARİHİ SAAT 90 CM UZADI MÜZE MEYDANI OLUŞTU

* Projedeki tarihi saat kulesi etrafındaki metruk binalar nedeniyle görülmüyordu. Bu saati görünür hale getirdik. Saat 90 santimetre uzadı. Eğik saat kulesini dik duruma getirdik.



* Burada İstanbul Modern Müzesi ve Mimar Sinan Müzeleri var.



* Orası bir müze meydan haline getiriliyor.



* Nusretiye Cami ve Kılıç Ali Paşa camileri de aynı bölgede.

300 MİLYON EURO'LUK OTELİN ÖNÜNÜ GEMİ KAPATMAYACAK

Erdem Tavas’a dünyanın sayılı noktalarında yer alan Peninsula oteli ile ilgili, ‘çok yüksek fiyatlara konaklama imkanı sunan otelin önünde gemi park edecek mi’ diye sorduk. Şunları söyledi:

* Dünyada 10 tane otelleri var. 3 tanesinin de inşaatı sürüyor. Biri ise İstanbul’da Galataport içinde.



* Otel 2021’de açılacak.



* 300 milyon Euro’luk bir yatırım yapılıyor. Bu yatırımda ortağız.



* Şartnamemizde de yer alıyor. Otelin önüne gemi yanaşmıyor.

İŞÇİLERİN MAAŞ ÖDEMELERİNDE SORUN YAŞANIYOR MU?

Erdem Tavas’a geçtiğimiz günlerde gündeme gelen işçilerin maaşların ödenememesi konusunu da sorduk. Tavas, konu ile ilgili şunları söyledi: “O olayı biz de araştırdık. Taşeron firmalarla görüştük. Ancak bazı işçiler maaşlarını alamadığını iddia ediyordu. Bu kadar işçinin çalıştığı yerde net olarak söyleyebilirim ki işçilerin maaşlarını alamaması gibi bir durum yok.”