Galataport dünyaya örnek oldu

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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Tourism Investment Forum (TIF), dün çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şekib Avdagiç ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında kruvaziyer turizmine dikkat çekerek, “Galataport ile kruvaziyer limanlarının tamamı şu an İstanbul’u örnek alıyor. Galataport, 200’ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip, bu sayıyı ikiye katlayabiliriz. Bu da İstanbul’da yeni bir liman ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Yenikapı’da yeni bir liman için çalışmalar başladı. 2024-25 yıllarında Avrupa’daki cruise destinasyonlarında ilk sıraya çıkmaya uzak değiliz” dedi.

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TURİZM BÜYÜME TRENDİNDE



Bakan Ersoy, 2025 yılı sonuna kadar yapılan yatırımların hızlı KDV mahsubu ve 50 milyar liraya kadar düşük faizli kredi desteğinin de devreye alındığını hatırlattı. Türkiye’nin dünyanın en fazla tanıtım yapan ülkesi olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, turizm tanıtım sitesi ziyaretlerinde Türkiye’nin açık arayla önde olduğunu söyledi.

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklık kazanabilmek için pazar çeşitliliğine konsantre olduk ancak pandemi nedeniyle yeterince esnek olamıyorsunuz. 2021’in son çeyreğinde yoğun bir şekilde bu stratejimizi devreye doktuk. Şu an 140’dan fazla ülkede çok etkili tanıtım yapıyoruz. Türk turizmi büyüme trendine girdi. Daha önce bahsettiğimiz V çıkış gerçekleşiyor. Ertelenen yatırımların hızlı şekilde yapılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.





17 MİLYON TURİST

TTYD Başkanı Oya Narin de “Pandemi Türk turizmi için geçici bir hadise haline gelmiştir. Ülkemiz kalkınma kabiliyetini hiçbir zaman yitirmiyor. Son 30 yılda 600 milyon insanı misafir ettik, 2 milyar insanı gelecek 30 yılda misafir etmeye hazırlanıyoruz. 1.8 milyon konaklama kapasitesiyle Türk turizm sektörü olarak, yabancı meslektaşlarımızla daha yakın çalışmak istiyoruz” dedi.

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İstanbul’da 2022 yılının hareketli başladığını belirten Narin, “Önümüzdeki dönemde İstanbul daha çok aranan destinasyonlardan biri olacak. Bu yıl 17 milyon civarı turist bekliyoruz. Avrupalı turistlerde yüzde 20 mertebesinde bir artış göreceğiz. Türkiye yükselen bir trend ve bu anlamda yatırım ve yeni ürün ihtiyacı olacak. Şu anda rakiplerimize göre, ciddi bir fiyat avantajımız var. Alman da İngiliz de Afrikalı da sıcak ve samimi bir ortam arıyor. Türkiye’nin en önemli özelliği her dinden, her milletten insanların kendini rahat hissetmesini sağlaması. Tüketiciler de daha önce gittikleri yerlere tekrar tekrar gitmek istemiyor. Bu anlamda İstanbul’un layık olduğu yere ulaşacağına inanıyorum” yorumunu yaptı.

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GELİRLER YÜKSELİYOR



Türkiye’nin sahip olduğu zenginliklerle Akdeniz havzasındaki pek çok ülkeden daha kuvvetli olduğunu belirten Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Bundan sonra gelirlerin yükseldiği bir trende gireceğiz. Türkiye’nin hak ettiği turist kitlesine önümüzdeki yıllarda ulaşacağız. Turist profili değişmeye başladı, ciddi oranda Avrupalı geliyor. Pandeminin bitişiyle, kongre turizmi de geri geliyor. En önemli gösterge ise kruvaziyer turizmi. Bu yıl 200 küsür gemi geri geldi. İstanbul’a gelen cruise gemilerinin sadece bu yılki getirisi 300 milyon euro ki iki katına bile çıkabiliriz. Bu süreçte müzik yasağının yavaş yavaş yumuşatılması şart. Geçtiğimiz yıllarda başka şehirlerden sadece eğlenmek için İstanbul’a gelinirdi, tekrar o günlere dönmemiz lazım” dedi.

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‘ÖNEMLİ ATILIM GERÇEKLEŞTİRDİK’

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk konuk konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, “Pandeminin ardından büyük bir sınavdan çıktık. Endüstriler kendini adeta yeniden tanımlıyor. Turizmde ülke olarak ciddi bir mesafe kat ettik. Büyük bir dönüşüm, önemli bir atılım gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Türkiye’yi her daim ilk 10 turizm destinasyonu arasında görüyoruz” değerlendirmesini yaptı. “Marinayı otopark; oteli de oda olarak görmemek lazım. Biz artık destinasyonuz. Bu yüzden markalaşmak çok önemli. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diyen Şahenk, son 5 yılda konaklama alanında 2.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını; turizm, yeme-içme ve perakende alanında 880 kişilik işe alım gerçekleştirdiklerini belirtti.

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‘TÜRKİYE CRUISE DESTİNASYONU İÇİN EŞSİZ’

DÜNYA Seyahat ve Turizm Konseyi (World Travel & Tourism Council -WTTC) Başkanı Julia Simpson, Türkiye’nin taşıdığı potansiyele dikkat çekerek, turizm sektörünün Türkiye için son derece önemli olduğuna değindi. Simpson, “Seyahat ve turizm sektörünün pandemiden önce büyüklüğü 9.2 trilyon dolardı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turizmde yatırımcıların dikkat ettiği bazı başlıklar var. KDV indirimleri, etkili vize politikası, pazarın çeşitlendirilmesi, bunların başında geliyor. Türkiye, hali hazırda sağlık, kültür, alışveriş, gastronomi, wellness anlamında pazarı çeşitlendirmiş durumda. Türkiye’deki gelişmiş altyapı da yatırımcıların dikkat ettiği konulardan biri. Birçok noktadan direkt uçuşların sağlanması ve İstanbul Havalimanı gibi bir havaalanına sahip olması olağanüstü. Türkiye cruise destinasyonu açısından da eşsiz. Tüm bunlarla Türkiye’de gelecek 10 yılda 800 binden fazla istihdam sağlanmasını bekliyoruz” dedi.