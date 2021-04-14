Galata Wind halka arz ne zaman? EÅŸit mi oransal mÄ± daÄŸÄ±tÄ±lacak?

Galata Wind halka arz sÃ¼reci, pek Ã§ok banka aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸebilecek.Â Halka arz fiyatÄ± olarak belirlenen 5,06 TLâ€™ye gÃ¶re ek satÄ±ÅŸ hakkÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± durumunda halka arz bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 811.813.446,40 TL olacak.

Galata Wind Enerji A.Åž. Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Burak Kuyanâ€™Ä±n konuyla ilgili verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Galata Wind Enerji A.Åž.'nin %25'ine karÅŸÄ±lÄ±k gelen 13.369.787.000 adet paylarÄ± halka arz edilecek. AyrÄ±ca buna ilave olarak "ek satÄ±ÅŸ" hakkÄ± kullanÄ±mÄ± kapsamÄ±nda Galata Wind Enerji A.Åž.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarÄ±nÄ±n "ek satÄ±ÅŸÄ±" yapÄ±labilecek. Bu itibarla ek satÄ±ÅŸ hakkÄ± kullanÄ±mÄ± dahil, Galata Wind Enerji A.Åž.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarÄ±nÄ±n halka arz edilmesi planlanÄ±yor.

GALATA WÄ°ND HALKA ARZ NE ZAMAN?

Galata Wind halka arz sÃ¼reci 15-16 Nisan tarihleri arasÄ±nda tamamlanacak.ÂHisse yÄ±ldÄ±z pazarda iÅŸlem gÃ¶recek.Â Lotlar eÅŸit olarak daÄŸÄ±tÄ±lacak.

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