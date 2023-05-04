Gabar'daki müjdenin perde arkasını kitabında anlatmıştı... İşte o ifadeler...

Haberin Devamı

Türkiye son yıllarda yaptığı atılımlarla enerjide bağımsızlığa ulaşmak için var gücüyle keşif ve sondajlara devam ediyor. Yerli, milli keşif ve sondaj gemileri vasıtasıyla Karadeniz’de bulunan 710 milyar metreküplük doğal gaz ulusal sisteme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının bir ay bedava olduğunu, 12 ay boyunca da 25 metreküplük harcamaların ücrete tabi olmayacağını açıklamıştı.

Bu müjdenin çok kısa süre sonrasında bir müjde de Gabar’dan geldi. Terör odaklarını birer birer ortadan kaldıran AK Parti hükümeti Gabar’da yaptığı sondajla çok yüksek kalitede petrol keşfini gerçekleştirdi. Büyük müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu ve Gabar’daki petrol kuyusundan günlük 100 bin varillik üretim yapılacağını söyledi.

Haberin Devamı

BERAT ALBAYRAK İMZASI VAR

Türkiye’nin enerji alanındaki atılımlarında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BERAT ALBAYRAK’ın da imzası bulunuyor. Albayrak, Karadeniz doğal gazının çıkarılması için dünyanın en genç, en donanımlı yerli ve milli sondaj gemilerinin alınmasında öncülük etmişti. Yine karada petrol aramaları konusunda da Bakan Albayrak’ın enerjide bağımsızlık düsturu öne çıkmıştı. Bakan Albayrak’ın 'Burası Çok Önemli' adlı kitabında petrol keşiflerine ilişkin birçok detay bulunuyor.

Kitapta yer alan "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" bölümünde Türkiye’nin denizler ve karalardaki enerji keşifleri ele alınmıştı.

"DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞ BİR ÇALIŞMAYDI"

Kitabın 49. sayfasında kara rezervlerine ilişkin olarak "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı” ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

“SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK”

Ülkemizin sınırlarının sıfır noktalarında sondajlara başlanıldığını belirten Albayrak “Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk” değerlendirmesine yer verildi.

“İLK DERİN SONDAJI BAŞLATMIŞ OLDUK”

Albayrak kitabında "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" satırlarını yazdı.

Haberin Devamı

TPAO GENEL MÜDÜRÜ BİLGİN: 70 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Gabar'daki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu'nun detaylarını CNN Türk'te anlattı. Bilgin, "Yıllık 3 milyar dolar ekonomimize katkı sağlayacaktır. 70 milyar dolarlık toplam değeri var diyebiliriz." dedi. Keşfedilen rezerve ilişkin "Arap petrolü kalitesinde bir petrol" diyen Bilgin, "Komşularımızda çok yüksek verimlilikte çıkarılan petrol var. Biz onun merkezini bulduk." ifadelerini kullandı.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Görevimizin başındayız. Şehit Aybüke Yalçın keşfi hayırlı olsun. Türkiye’nin en kaliteli petrolünü bu dağlarda üretmek nasip oldu. 2018 yılında havadan gravite manyetikle aslında Gaziantep’ten Hakkari’ye kadar bölge jeolojisinin fotoğrafını çekmiş durumdaydık. O veriler bize bu çalışmalar için ışık tutuyor. Şırnak Gabar bölgesinde Esma Çevik yapısının 4 katı büyüklüğünde yaklaşık 1 milyar varil, yerinde rezerve sahip petrole ulaşmış durumdayız. Bundan sonra hedefimiz süratle sahayı geliştirip, burada keşfedilmiş olan petrolü ekonomiye hızlıca kazandırmak. İki kat artırdığımız ham petrol üretimini burada yaptığımız keşifle beraber daha da geliştirme imkanını yakalamış durumdayız.

Haberin Devamı

"2625 METREDE PETROLE ULAŞTIK"

Çok şükür yaptığımız sondajla 2625 metrede petrol keşfine ulaştık. Kuyumuz Türkiye’nin en kaliteli petrolü. Sahayı daha iyi tanımak, anlamak için kuyular kazıp, çünkü bu arazinin içerisinde sismik yapı ile beraber ilerleyebilme imkanımız yok. Coğrafyayı görüyorsunuz. Değil sondaj yapmak, neredeyse yürümek bile çok zor. Biz görevimizin başındayız. Devam ediyoruz. Bizim bu operasyonumuzu güvenli kılabilmek için dağlarda saatlerce yaz, kış gece gündüz nöbet bekleyen bütün kahramanlarımıza selam olsun. Biz memleketin ve milletin sevdalısı olarak çalışmaya devam edeceğiz"