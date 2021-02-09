MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriG7 zirvesi ne zaman yapılacak? Gündemde kripto para birimleri olacak
GeriEkonomi G7 zirvesi ne zaman yapılacak? Gündemde kripto para birimleri olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 09.02.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

G7 zirvesi ne zaman yapılacak? Gündemde kripto para birimleri olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
G7 zirvesi ne zaman yapılacak? Gündemde kripto para birimleri olacak
Abone Olgoogle-news

Pek çok önemli kararın alındığı, 7 ülke başkanının katılımı ile gerçekleşecek olan G7 zirvesi için geri sayım başladı. Bu yıl pandemi etkisiyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzlukların ön planda yer alacağı G7 zirvesi, kripto para piyasasını da gündemine taşıyacak. İşte, G7 zirvesinin gerçekleşeceği tarih ve gündemde yer alacak satır başları

Dünya ekonomisinde söz sahibi 7 büyük ülke başkanının katılımıyla gerçekleşecek olan G7 zirvesinin en önemli konularından birisi ekonomi ve kripto para piyasası olacak. Bir süre önce Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimi konusunda ortaya çıkan gündemin de ele alınacağı toplantıda, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu öne çıkacak. 

Toplantı 12 Şubat 2021'de İngiltere ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıya katılacak 7 ülke  Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle