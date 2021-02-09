G7 zirvesi ne zaman yapılacak? Gündemde kripto para birimleri olacak
Pek çok önemli kararın alındığı, 7 ülke başkanının katılımı ile gerçekleşecek olan G7 zirvesi için geri sayım başladı. Bu yıl pandemi etkisiyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzlukların ön planda yer alacağı G7 zirvesi, kripto para piyasasını da gündemine taşıyacak. İşte, G7 zirvesinin gerçekleşeceği tarih ve gündemde yer alacak satır başları
Dünya ekonomisinde söz sahibi 7 büyük ülke başkanının katılımıyla gerçekleşecek olan G7 zirvesinin en önemli konularından birisi ekonomi ve kripto para piyasası olacak. Bir süre önce Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimi konusunda ortaya çıkan gündemin de ele alınacağı toplantıda, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu öne çıkacak.
Toplantı 12 Şubat 2021'de İngiltere ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıya katılacak 7 ülke Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olacak.
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