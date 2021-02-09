G7 zirvesi ne zaman yapılacak? Gündemde kripto para birimleri olacak

Dünya ekonomisinde söz sahibi 7 büyük ülke başkanının katılımıyla gerçekleşecek olan G7 zirvesinin en önemli konularından birisi ekonomi ve kripto para piyasası olacak. Bir süre önce Merkez Bankaları aracılığıyla kripto para üretimi konusunda ortaya çıkan gündemin de ele alınacağı toplantıda, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu öne çıkacak.

Toplantı 12 Şubat 2021'de İngiltere ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıya katılacak 7 ülke Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olacak.