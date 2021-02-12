G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kripto paraların seyri bu toplantıya göre değişecek

G7 zirvesi kripto para piyasasının gündeminde yer almaya devam ediyor. 12 Şubat Cuma günü başlayacak olan toplantıda, kripto para birimlerinin son durumu ve vergilendirme hususu gözlemlenecek. Toplantıya G7 ülkesi olan Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada katılım gösterecek. Peki, Bitcoin ve diğer alt coinleri yakından ilgilendiren G7 zirvesi saat kaçta başlayacak? İşte, o bilgiler

Toplantı 12 Şubat 2021'de İngiltere ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıya katılacak 7 ülke Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olacak.

G7 ZİRVESİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Online olarak gerçekleşecek olan G7 zirvesinin başlangıç saati hakkında herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.