G20 Maliye Bakanları “online” toplandı

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Maliye Bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle online gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uluslararası iş birliğinin önemini ve G20 bünyesinde kurulacak mekanizmalar ile uluslararası ticaretin desteklenebileceğini vurguladık." ifadesini kullandı.

G20, dünyanın en büyük 19 ekonomisi ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye ile Avrupa Birliği Komsiyonu'ndan oluşuyor.