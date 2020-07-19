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Ekonomi
Haber Giriş: 19.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

G-20 Maliye Bakanları online toplantıda bir araya geldi: Ekonomiler tamamen kapanmasın vurgusu

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G-20 Maliye Bakanları online toplantıda bir araya geldi: Ekonomiler tamamen kapanmasın vurgusu
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G-20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.”

GELECEĞİ YÖNETME VAKTİ

Bu arada Bakan Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak temeli atılan TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi için ‘hayırlı olsun’ dileğini iletti. Albayrak, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: “TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti. Ülkemize hayırlı olsun.”

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