Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,
G-20 Hazine Bakanları koronavirüs gündemiyle toplandı
G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha koronavirüs (COVID-19) gündemiyle toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “COVID-19’un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık” ifadelerini kullandı.
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