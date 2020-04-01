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Ekonomi
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

G-20 Hazine Bakanları koronavirüs gündemiyle toplandı

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G-20 Hazine Bakanları koronavirüs gündemiyle toplandı
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G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha koronavirüs (COVID-19) gündemiyle toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “COVID-19’un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık” ifadelerini kullandı.

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