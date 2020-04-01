G-20 Hazine Bakanları koronavirüs gündemiyle toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “COVID-19’un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık” ifadelerini kullandı.