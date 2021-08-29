MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
GeriEkonomi Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında ilk toplantısını 23 Ağustos'ta gerçekleştiren Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) çalışmalarının devamı kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi