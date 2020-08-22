Frene bastı ama durmadı

2020 yılının başından bu yana hem sıfır otomobilde hem de ikinci el piyasasında araç alımına bir önceki yıla göre ciddi bir talep artışı göze çarpıyor. Özellikle pandemi dönemi bitişi ile birlikte zirve yapan bu talep, ikinci el piyasasındaki kayıt dışı satışları arttırmış, bayiden alıp sıfır fiyatının üzerine satan fırsatçıları da beraberinde getirmişti. Yıllardır süregelen ikinci el pazarındaki bu kayıt dışı sistemi durdurmak için sene başından beri gündemde olan yönetmelik ise geçen hafta hayata geçirildi. Bu yönetmelik ile birlikte bir çok yenilik hayatımıza girerken, sistemin işleyişi sektörde olumlu tepki almış, fiyatların da normale dönmesi beklenmişti. İkinci el pazarında fiyatlar önceki döneme göre daha düşük oranda artış gösterse de yaşanan talep yine de artışı durdurmadı.

ORAN DÜŞTÜ

Sene başından bu yana artan ikinci el fiyatları pandemi sonrası dönemde özellikle haziran ve temmuz aylarında iyice yükselmişti. Fiyatlardaki artış oranı geçmiş aylarda ayın ilk 15 günü için ortalama yüzde 3 ila 4 arasında, kalan 15 günde de ortalama yüzde 4 ila 5 oranında oluyordu. Ağustos ayında ise bir farklılık yaşandı. Fiyatlar halen ufak bir ölçüde artış gösteriyor ancak bu oran yönetmelik sonrasında yüzde 0.70 ila yüzde 1.8 bandında kalmış durumda.

YÜKSEK OLMADI

Dataları değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu datadan şunu söylemek mümkün olabilir; yeni yönetmelik piyasaya bir beklenti getirmiş durumda ve bu çerçevede, fiyatların yüksek oranda sürekli artığı bir ikinci el piyasasında artışlar devam etmesine rağmen, artış oranları bu sefer geçmiş aylardaki gibi yüksek olmamış, düşmüş. Ancak yine de ikinci elde trend hala yukarı yönlü. Bununla birlikte, yeni yönetmeliği hem bireysel tüketiciler hem de satıcılar iyice kafalarında oturtmaya çalışıyor. Henüz yeni yönetmelik esaslarına tam olarak geçilmiş değil” dedi.

‘YIL SONUNA KADAR DEVAM EDER’

Talebin devam edeceği beklentisi en çok satan otomobillerdeki fiyat artışının da artmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Hüsamettin Yalçın, “Yeni yönetmeliğin eylül ayından itibaren ikinci el araç fiyatlarında düşüşe sebep olmayacağını, fiyat artış trendinin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.