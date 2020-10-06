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Ekonomi
Haber Giriş: 06.10.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Fransız şirket Puma'daki hisselerinin bir kısmını satma kararı aldı

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Fransız şirket Puma'daki hisselerinin bir kısmını satma kararı aldı
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Kering, spor malzemeleri üreticisi Puma'daki hisselerinin bir kısmını satıyor.

Liberation'ın haberine göre lüks grup Kering pazartesi günü, geliri genel ihtiyaçları ve mali tabanını güçlendirmek için kullanılacak olan Alman spor malzemeleri üreticisi Puma'nın başkentindeki kalan hissesinin bir kısmını sattığını duyurdu.

Bu işlemin ardından Kering, "dolaşımdaki Puma hisselerinin yaklaşık% 9,8'ini " elinde tutmayı hedefliyor. Pazartesi günü Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nın kapanışındaki Puma hisse fiyatına göre, bu işlem 690 milyon Euro'ya yakın bir tutarı temsil edecek.

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