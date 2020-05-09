Fransız devinden flaş karar! Bu özellikleri taşıyanlar uçağa alınmayacak

Air France, Pazartesi gününden itibaren tüm yolcuların ateşinin ölçüleceğini ve müşterilerin tüm uçuşlarda maske takmaları gerekeceğini duyurdu.

Ateşi 38 dereceyi aşanların uçuşlara alınmayacağı ve rezervasyonlarının, herhangi bir ücret alınmadan ileriki bir tarihe erteleneceği kaydedildi.