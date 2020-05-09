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Ekonomi
Haber Giriş: 09.05.2020 - 17:52,Son Güncelleme:

Fransız devinden flaş karar! Bu özellikleri taşıyanlar uçağa alınmayacak

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Fransız devinden flaş karar! Bu özellikleri taşıyanlar uçağa alınmayacak
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Air France, Tüm yolcuların ateşi ölçülecek ve uçakta maske zorunlu olacak" açıklamasında bulundu.

Air France, Pazartesi gününden itibaren tüm yolcuların ateşinin ölçüleceğini ve müşterilerin tüm uçuşlarda maske takmaları gerekeceğini duyurdu.

Ateşi 38 dereceyi aşanların uçuşlara alınmayacağı ve rezervasyonlarının, herhangi bir ücret alınmadan ileriki bir tarihe erteleneceği kaydedildi.

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