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Ekonomi
Haber Giriş: 06.01.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Fransız devinden flaş karar! 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak

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Fransız devinden flaş karar! 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak
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Fransız lastik üreticisi Michelin, işten çıkarmalarla ilgili açıklamada bulundu. Fransız devi öncelikli olarak gönüllü olanlar olmak üzere 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak.

Michelin'den yapılan açıklamada, şirketin; üretim, kurumsal ve idari faaliyetlerde rekabet gücünü yüzde 5 artırmayı hedeflediği belirtildi.

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Fransız lastik üreticisi gelecek 3 yılda 127 bin kişilik iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacağını duyurdu.

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Açıklamada, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının planlanmadığı vurgulanarak, Fransa'da iş gücündeki 2 bin 300 kişilik azaltımın gönüllü erken emeklilik ve işten çıkarma yoluyla olacağı kaydedildi. 

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