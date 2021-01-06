Fransız devinden flaş karar! 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak
Fransız lastik üreticisi Michelin, işten çıkarmalarla ilgili açıklamada bulundu. Fransız devi öncelikli olarak gönüllü olanlar olmak üzere 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak.
Michelin'den yapılan açıklamada, şirketin; üretim, kurumsal ve idari faaliyetlerde rekabet gücünü yüzde 5 artırmayı hedeflediği belirtildi.
Fransız lastik üreticisi gelecek 3 yılda 127 bin kişilik iş gücünün 2 bin 300'ünü azaltacağını duyurdu.
Açıklamada, işten çıkarmaların ve fabrika kapanışlarının planlanmadığı vurgulanarak, Fransa'da iş gücündeki 2 bin 300 kişilik azaltımın gönüllü erken emeklilik ve işten çıkarma yoluyla olacağı kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle