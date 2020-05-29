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Ekonomi
Haber Giriş: 29.05.2020 - 08:46,Son Güncelleme:

Fransız devi duyurdu! Dünya çapında 15 bin kişiyi işten çıkaracak

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Fransız devi duyurdu! Dünya çapında 15 bin kişiyi işten çıkaracak
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AFP, Renault'un binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Fransız otomobil devi Renault, önümüzdeki günlerde 10 bin 400'ü dünya genelinde, 4 bin 600'ü Fransa'da olmak üzere 15 bin kişiyi işten çıkaracak.

Fransız otomobil üreticisi Renault'nun 2 milyar tasarruf planının bir parçası olarak dünya çapında binlerce işten çıkarma planı açıklaması bekleniyor.

AFP'ye göre plan iç hareketlilik önlemleri olarak işgücünü azaltmak amacıyla Fransa'da 4.600 işin kesilmesini içerecek.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, geçen günlerde yaptığı açıklamada Renault'nun ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve otomotiv devinin acil yardım almaması halinde batabileceğini söylemişti.

Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirmişti.

Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığı belirtilmişti.

Nissan Barcelona’daki fabrikasını kapatıyor
Nissan Barcelona’daki fabrikasını kapatıyor

NISSAN DA DUYURMUŞTU

Otomobil endüstrisi, koronavirüs pandemisi nedeniyle bir krizle karşı karşıya ve şirketler hayatta kalmak için ciddi adımlar atmak istiyor.

Nissan dün Barselona'daki fabrikasının kapatıldığını ve bunun da binlerce kişinin işine mal olacağını açıkladı.

Fr24news'in haberine göre salı günü Emmanuel Macron, Fransa'daki endüstriyi desteklemek için 8 milyar avroluk bir plan açıklamıştı.

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