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Ekonomi
Haber Giriş: 18.06.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Fransa'ya seyahatlerde karantina şartı kaldırıldı

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Fransa'ya seyahatlerde karantina şartı kaldırıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartının kaldırıldığını açıkladı.

SHGM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Genel Müdürlükçe hazırlanan "ülkelere giriş tablosu"nun bugün itibarıyla güncellendiği belirtildi.

Duyuruda, "Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcuların karantina şartı kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

 

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