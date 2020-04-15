Reuters
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Fransa'nın krizle mücadele paketi 110 milyar euroya mal olacak
Maliye bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransız hükümetinin koronavirüs krizi 110 milyar euroya rağmen ekonomiyi destekleyecek önlemlerinin beklenen maliyetini artırdığını söyledi.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire "İlk ekonomik destek planında 45 milyar eurodan yaklaşık 110 milyar euroya çıkacağız" dedi.
Yetkili, paketin büyük şirketlere yardımcı olmak için 20 milyar euro içerdiğini ve önümüzdeki günlerde Air France KLM'ye destek sunulacağını söyledi.
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